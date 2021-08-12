Впервые в Приморье откроется театральный фестиваль

В зале филармонии соберутся поклонники драмы. Фото: primfil.ru/

С 24 сентября по 9 октября 2021 года во Владивостоке состоится Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Спектакли представят артисты и режиссеры из Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Зрителей приглашают в Мариинский театр (Приморская сцена) и в залы краевой филармонии. Фестиваль пройдет в рамках программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке при поддержке правительства Приморского края.

- Цель Международного Тихоокеанского театрального фестиваля - ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками стран Тихоокеанского региона и других стран мира. Помимо спектаклей для жителей города будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей, - рассказали организаторы культурного события.

Откроет фестиваль 24, 25 и 26 сентября спектакль из Японии. Сатоси Мияги - режиссер с мировым именем, представит свое сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Из огромного литературного материала он выбрал для постановки нежную поэму «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти. Зрителей ждет удивительное представление, в котором сочетаются традиционные японские театральные жанры и современное искусство.

28-го и 29 сентября программу продолжит спектакль-предсказание «Конец игры», поставленный грузинским режиссером Робертом Стуруа в Национальном театре имени Шота Руставели. Его тема - последние минуты существования мира. После глобальной катастрофы в живых остались лишь четверо.

В эти же дни публике будет представлен спектакль «Пышка» по новелле Ги де Мопассана в постановке режиссера Нарине Григорян из Армении. Яркая, динамичная постановка, с тонким и острым юмором расскажет об истинном и ложном патриотизме, личной выгоде и предательстве, низости тех, кто высокопоставлен и чистоте души упавших, казалось бы, на самое дно.

Программу продолжит 29-го и 30 сентября трогательный спектакль-клоунада «Белое на белом» в постановке Даниэле Финци Паска, знаменитого швейцарского режиссера, хореографа, актера, постановщика Цирка дю Солей и олимпийских церемоний в Турине и Сочи.

Затем 1, 2 и 3 октября - подарок из Аргентины. Компания Хермана Корнехо представит десять лучших мировых танцоров танго в сочетании с мировой музыкой Астора Пьяццоллы. В спектакле «Танго после заката» чемпионы мира по танго и талантливые артисты расскажут языком танца и музыки истории о любви и страсти, ревности и доверии, ссорах и нежности.

В первых числах октября у зрителей появится возможность увидеть музыкальный спектакль Владимира Панкова по пьесе Антона Чехова «Медведь». В ее основе лежит история романа, вспыхнувшего между двумя незнакомыми людьми. Еще один чеховский спектакль «Дядя Ваня» можно будет увидеть 7-го и 8 октября в постановке руководителя парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга.

Бриллиант молодого поколения фламенко Патрисия Герреро подарит приморским зрителям спектакль «Антиутопия» 5-го и 6 октября. Вулкан страстей в спектакле о женской силе, уязвимости и о том, какую цену иногда приходится платить, чтобы быть самой собой.

Финальным аккордом фестивальной программы 8-го и 9 октября станет эффектное шоу звука, света, актерского мастерства и танца «Даркнесс Пумба» от молодой и перспективной театральной компании из Сеула «Модерн Тэйбл» под руководством хореографа Ким Чже Дока, именуемого корейским трубадуром ХXI века.

Конкретно!

Продажа билетов открыта на официальном сайте Международного Тихоокеанского театрального фестиваля WWW.PACIFICFEST.RU.