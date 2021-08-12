Ребенка среди спасенных пассажиров разбившегося на Камчатке Ми-8 нет

Поиски мальчика продолжаются Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил журналистам, что мальчик, который летел на разбившемся в озере вертолете Ми-8, не значится среди спасенных. Поиски ребенка продолжаются.

Мальчик находился на борту вертолета со своим отцом. В настоящее время мужчина спасен.

Известно, что спасено восемь человек из 16. Среди тех, кого уже вытащили спасатели, два члена экипажа и шесть пассажиров. Два человека получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии.

Всех спасенных оставили в Петропавловск-Камчатский. Сейчас медики оказывают квалифицированную помощь людям. Для родных и близких пострадавших открыта «горячая линия».

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту вылетел в сторону Южно-Камчатского заказника к Курильскому озеру примерно в 9:00 по местному времени (00:00 МСК).

Крушение произошло около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК). Вертолет упал в Курильское озеро во время захода на посадку, По предварительной информации, на месте ЧП в это время стоял густой туман.

К месту крушения вертолета направилась спасательная группа, вместе с ними вылетели водолазы и воздушное судно медицины катастроф.

Крушение вертолета могло произойти из-за погодных условий: в это время был густой туман. Рассматриваются и другие приоритетные версии катастрофы: ошибка пилотирования и техническая неисправность. В компании «Витязь-Аэро» при этом заявили, что вертолет был технически исправен, капитальный ремонт машина проходила в 2020 году.

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