Во Владивостоке аварийные бригады устраняют протечки на сетях после первого этапа летне-осенних гидравлических испытаний

Специалисты устраняют протечки и восстанавливают подачу горячей воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Дальнего Востока завершился первый этап летне-осенних гидравлических испытаний, которых проходил со 2 по 11 августа. Специалисты муниципального Владивостокского предприятии электрических сетей подводят промежуточные итоги работы и восстанавливают подачу горячей воды в дома.

Во время гидравлических испытаний, которые позволяют найти слабые места на сетях, выявлено четыре повреждения. Протечки обнаружены на Карбышева, 1, Новоивановской, 6/4, Приходько, 27 и Володарского, 3а.

– На время ремонта от горячего водоснабжения (ГВС) будут отключены до 3 сентября жители Володарского, 8 и 8а. В остальные многоквартирные дома ГВС подаваться будет после заполнения теплоносителя, – рассказали сотрудники МУПВ ВПЭС.

После завершения первого этапа испытаний может пройти несколько дней прежде чем горячая вода вернется в краны потребителей. Специалистам необходимо заполнить теплосистемы. Сейчас сотрудники ВПЭС и ДГК продолжают выявлять слабые места на сетях во Фрунзенском и части Ленинского, а также Первореченского районов города.

Стоит отметить, что с начала года Владивостокское предприятие электрических сетей устранило 990 из 1107 повреждений на городских теплотрассах. Сейчас аварийные бригады трудятся по следующим адресам: Махалина, 3а; Тунгусская, 8; Дальзаводская, 27; Приходько, 27; Ватутина, 4; Воропаева, 33; Сахалинская, 36; Борисенко, 108а; Сахалинская, 19; 50 лет ВЛКСМ, 2, 26; Борисенко, 6; Вязовая, 1а; Можжевеловая, 1; 1-я Поселковая, 15а; Пихтовая, 21; Бурачка, 15; Надибаидзе, 30а; Калинина, 82; Шошина, 9; Вострецова ,3, 13; Карбышева, 22; Завойко, 6; Иртышская, 5а; пр. 100-летия Владивостока, 115; Бородинская, 37/3; Анны Щетининой, 9; Адмирала Горшкова, 36; Красного Знамени, 38; Острякова, 27а; Гоголя, 19; Уткинская, 13; Сабанеева ,15; Адмирала Кузнецова, 40, 52а; Кирова, 28; Сахалинская, 52; Терешковой, 25

– Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00. Узнать о сроках подачи горячей воды можно на сайте www.vpes.ru в разделе «ОТКЛЮЧЕНИЯ», – отметила пресс-служба администрации Владивостока.

Напомним, совсем недавно закончилась модернизация изношенных тепловых сетей в самом центре Владивостока. На Светланской заменил трубопровод и установили современный металлический проходной канал протяженностью 29 метров. Это поможет обеспечить потребителей качественными услугами и позволит избежать порывов в будущем. Главную улицу города пришлось перекрыть на время, работы завершились с опережением срока.

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