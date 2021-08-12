Фруктово-овощной беспредел. Во Владивостоке наказывают нелегальных уличных торговцев

Во Владивостоке борются с нелегальной уличной торговлей. Фото: АТУ Первомайского района.

Во Владивостоке продолжаются проверки по соблюдению правил торговли на улицах города. Только за один рейд специалисты административно-территориального управления Первомайского района составили 10 протоколов по двум статьям. Нарушителей привлекли за несоблюдение норм и правил в сфере благоустройства и размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы НТО. Теперь нерадивым торговцам придется раскошелиться на штраф до 5000 рублей.

Специалисты выявили незаконные торговые точки на улице Терешковой, Часовитина, в микрорайоне Патрокл, а также на Борисенко и Сахалинской. Особенно много в летний сезон тех, кто нелегально торгует овощами и фруктами.

– Уличная торговля – важная составляющая в обеспечении горожан продукцией на условиях шаговой доступности. Однако такая деятельность должна быть законна и не нарушать правила благоустройства. Вопрос пресечения нелегальной деятельности находится на постоянном контроле специалистов. Для этого еженедельно организуются рейдовые мероприятия совместно с полицией, на нарушителей составляются протоколы, – поделились специалисты административно-территориального управления Первомайского района города.

Стоит отметить, что все торговые точки должны устанавливаться строго в соответствии со схемой размещения НТО. Организаторам бизнеса сначала необходимо убедиться, что на место желаемой торговли никто не претендует. В случае отсутствия конкурентов торговца включат в схему, а если желающих окажется несколько – проводится аукцион. При этом необходима обязательная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

«КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала, что нелегальные уличные торговцы зачастую располагаются на тротуарах или вблизи пешеходных переходов, мешая передвижению людей. Помимо этого нерадивые бизнесмены часто оставляют за собой горы мусора, работают в антисанитарных условиях и не соблюдают товарное соседство и другие требования при хранении продукции. Еще одним большим минусов в приобретении товара у нелегалов стало то, что даже испорченные продукты питания покупатели могут вернуть лишь в редких случаях, да и претензии предъявить попросту некому, ведь точки дислокации таких дельцов часто меняются.

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