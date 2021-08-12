Новый авиамаршрут появится в Приморье

Обновленная сеть маршрутов единой дальневосточной авиакомпании насчитывает 535 социально-значимых направлений. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Компания «Аврора» запускает регулярный рейс Николаевск-на-Амуре – Владивосток с 20 августа. Он будет выполняться по понедельникам и пятницам каждую неделю.

Полет будет выполнять самолет Bombardier DHC-8 Q400. Вылеты из Николаевска-на-Амуре будут в 11:40, прибывать воздушное судно в Приморье будет в 14:10. Обратный рейс будет вылетать из Владивостока в 15:10, прибытие в Николаевск-на-Амуре – в 17:35. Цена билета – 7000 рублей в одну сторону.

Напомним, что полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркивал важность налаженного воздушного сообщения на Дальнем Востоке. Главные причины развивать региональную авиацию – большое расстояние между населенными пунктами, сложные климатические условия и нехватка транспортной инфраструктуры. Благодаря созданию единой дальневосточной авиакомпании, обновленная сеть маршрутов насчитывает 535 социально-значимых направлений. Межрегиональные перевозки субсидируются из федерального бюджета, билеты же на внутренние рейсы субсидируются из краевого бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы. Благодаря этому цены на такие полеты вполне доступны для жителей края. Планируется, что в 2021 году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Расписание полетов и покупка билетов доступны на сайте авиакомпании «Аврора», а также в агентствах. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-800-250-49-88. Звонок бесплатный.