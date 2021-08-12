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Общество12 августа 2021 14:39

Председатель СК России взял под личный контроль дело о крушении вертолета на Камчатке

Бастыркин заявил, чтобы ему докладывали всю информацию, связанную с крушением МИ-8
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Кадр из видеоматериала

Кадр из видеоматериала

Председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин взял под личный контроль дело вертолете МИ-8, который накануне потерпел крушение на Камчатке. Он поручил докладывать ему все новые детали катастрофы.

Председатель СК России поручил доложить о расследовании крушения МИ-8 на Камчатке

Утром, 12 августа, воздушное судно упало в Курильское озеро на Камчатке. На его борту было 16 человек, включая трех пилотов. Спасателям удалось спасти лишь восемь человек, двое из которых сейчас находятся в реанимации. Остальные числятся пропавшими, однако, поисковая операция продолжается.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Предполагается, что пилоты пренебрегли правилами эксплуатации МИ-8. По другой версии, им помешали погодные условия, в частности - туман.

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