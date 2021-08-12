В начале зимы в Партизанском районе планируется сдача нового моста

Работы идут полным ходом Источник: Олег Кожемяко | vk.com

В Партизанском районе близ поселка Николаевка завершают возведение основания моста, после чего бригада рабочих приступит к строительству других его частей. В начале зимы 2021 года планируется его сдача, и по нему смогут передвигаться автомобили и пешеходы.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на днях посетил стройку и заявил, что процесс идет по установленному графику. От также отметил новые технологии, которыми пользуются строители, позволяющие увеличивать объем работ.

— Сейчас строятся мосты через реки Зеркальная и Партизанская и через другие. Почти все мосты будут сданы в этом году. Мы продолжим заниматься развитием аналогичной инфраструктуры и далее. Кроме того, у нас есть современные технологии, позволяющие увеличивать объем строительных работ, — рассказал губернатор.

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