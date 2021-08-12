В Приморском крае еще 15 муниципалитетов вошли в противопожарный режим

Сейчас не только в Приморье, но и в других регионах есть угроза лесных пожаров Фото: "КП" Архив

В Приморском крае с 12 августа была расширена территория противопожарного режима. Теперь еще 15 муниципалитетов вошли в ОПР. Соответствующий указ был подписан вице-губернатором Верой Щербиной.

В перечень вошли Уссурийский, Октябрьский, Михайловский и другие округи. Введенный 27 июля 2021 года особый противопожарный режим охватывал всего 12 муниципалитетов, но власти решили увеличить зону охвата с целью избежать ЧП.

Жителям региона рекомендуют не разводить огонь в лесах, не сжигать мусор и не осуществлять другую огнеопасную деятельность. Также в указанные территории доставят дополнительные запасы воды для экстренных случаев.

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