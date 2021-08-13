Переболевшие коронавирусом – в зоне риска

Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему и повышает риск появления тромбоза, поэтому так важно обследоваться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 11 августа, заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко проверила работу медучреждений в Арсеньеве, Анучинском и Яковлевском районах. Особое внимание она уделила вопросам вакцинации.

Из-за роста заболеваемости, растет нагрузка на всю систему здравоохранения, приходится ограничивать плановую и обычную помощь. Анастасия Худченко отметила, что медикам приходится работать с высочайшей нагрузкой второй год без перерыва, а ведь с 1 октября наступит эпидемиологический сезонный период. К этому времени важно иммунизировать 60 % населения хотя бы одной дозой вакцины. В тех муниципалитетах, что посетила министр, план вакцинации взрослого населения выполнен на 25-32%.

- Если к октябрю число вакцинируемых не достигнет плановых показателей, то в осенний период нас ждет такая же картина, как в прошлом году – лавинообразный рост заболеваемости. Тогда все силы здравоохранения были направлены на спасение людей от инфекции, – подчеркнула Анастасия Худченко.

Министр отметила, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и риска летального исхода. Она напомнила о важности разъяснительной работы среди населения, призвала организовать на территориях доставку людей из отдаленных сел в пункты вакцинации и провести работу с предприятиями.

- В условиях кадрового дефицита большую долю человеческого ресурса мы вынуждены задействовать под COVID-19. Поэтому мы не можем оказывать полноценную помощь людям с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, масштабно проводить диспансеризацию населения, выявляя заболевания на ранних стадиях. Формирование коллективного иммунитета позволит врачам вернуться к своим прежним обязанностям, а здравоохранению – оказывать своевременную помощь каждой категории пациентов, – заявила Анастасия Худченко.

Также министр напомнила о важности диспансеризации для тех пациентов, что перенесли COVID-19.

- После перенесенной инфекции пациенты еще 3-6 месяцев находятся в зоне риска. Инфекция дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться после перенесенного заболевания, – подчеркнула министр.

Напомним, что углубленную диспансеризацию должен пройти 94 081 житель Приморского края в этом году. Приоритетная группа для углубленной диспансеризации – те, кто перенес коронавирусную инфекцию и имеет два и более хронических неинфекционных заболевания. Таких в Приморье насчитывается 2829 человек. Приоритет имеют также те граждане, которые перенесли коронавирус и имеют хроническое заболевание или вовсе не имеют таковых. Их в крае 91 252 человека. Медицинские организации и страховые компании будут приглашать этих пациентов по записи. Благодаря реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы диспансеризацию можно пройти бесплатно.