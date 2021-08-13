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Владивосток13 августа 2021 0:57

Опасная ситуация на трассе во Владивостоке попала на видео

Возможно, водителю фуры требовалась помощь, но ее никто не оказал
Екатерина ТИХАЯ
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Ситуация заставила поволноваться жителей Приморья

Ситуация заставила поволноваться жителей Приморья

«Критическая, печальная ситуация» – так напишут приморцы после просмотра видео, которое заснял автолюбитель на дороге в районе Седанки во Владивостоке. На кадрах видно, как из грузовика торчит негабаритный груз, а само транспортное средство скошено на бок.

Видео было сопровождено ироничной записью про чудеса перевозки, однако жители края в комментариях заметили, что у водителя фуры могли быть проблемы.

– Лопнул пневмобалон, помочь никого, а видео записать сотни желающих, – отметил подписчик группы. Его поддержали другие читатели.

Опасная ситуация на трассе во Владивостоке попала на видео
Видео: instagram.com/dps_vl

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