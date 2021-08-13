«Никакой коммуналки, только бензин»: необычное авто поразило приморцев

Фото вызвало смешки у приморцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дорогах Приморья замечено необычное авто – желтый кузов напоминает маленький трейлерный домик. Жители края уже окрестили это «гостинкой на колесах» и заметили, что это может быть удобно, ведь надо платить за бензин. Хотя в последнее время, также подчеркнули приморцы, на коммунальные услуги придется потратиться меньше.

Отметим, что в последние несколько недель в Приморье произошел сбой с бензином на различных АЗС края. По непонятным причинам заправиться стало крайне проблематично. Спустя время бензин вновь появился на автозаправочных станциях, но при этом цены поднялись. Это возмутило приморцев.

Вот эта конструкция и позабавила жителей региона Фото: Социальные сети

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