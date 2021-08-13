Во Владивостоке на пожаре пострадал человек

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке на улице Тобольская 13 августа вспыхнул пожар. Звонок поступил в МЧС в 6:02, уже через шесть минут спасатели прибыли на место происшествия и отправились на разведку. Они выяснили, что в квартире на втором этаже горит матрас.

Специалисты быстро потушили огонь, уже в 6:22 он был ликвидирован. За это время пламя распространилось три квадратных метра.

Однако буквально нескольких минут хватило для того, чтобы пострадал мужчина 1976 года рождения. Обоженного человека передали медикам.

К тушению были привлечены 15 человек личного состава и четыре спецмашины.

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