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Владивосток13 августа 2021 2:41

Еще пять приморцев скончались от коронавируса

За сутки выявлено больше 250 новых случаев заражения
Екатерина ТИХАЯ
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Региональный оперштаб опубликовал новые данные

Региональный оперштаб опубликовал новые данные

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает чинить беспредел в Приморье. Согласно новым данным регионального оперштаба, за последние сутки умерло пять человек. С начала пандемии в крае погибло 977 больных.

За день выявлено 259 новых случаев заболевания COVID-19, всего же в Приморье заразились 57 914 жителей края.

278 человек выздоровело за последние сутки, всего болезнь победили 51 568 приморцев.

В регионе продолжается вакцинация населения. Сейчас в Приморье привиты 354 194 человека.