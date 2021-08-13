Еще пять приморцев скончались от коронавируса

Региональный оперштаб опубликовал новые данные Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает чинить беспредел в Приморье. Согласно новым данным регионального оперштаба, за последние сутки умерло пять человек. С начала пандемии в крае погибло 977 больных.

За день выявлено 259 новых случаев заболевания COVID-19, всего же в Приморье заразились 57 914 жителей края.

278 человек выздоровело за последние сутки, всего болезнь победили 51 568 приморцев.

В регионе продолжается вакцинация населения. Сейчас в Приморье привиты 354 194 человека.