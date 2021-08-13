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Владивосток13 августа 2021 3:54

Два человека ночью заблудились в лесу в Приморье

На поиски сразу выдвинулись спасатели
Екатерина ТИХАЯ
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Спасение заняло время

Спасение заняло время

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Два человека заблудились в лесу в районе поселка Врангеля вечером 12 августа. В 22:15 об этом заявили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю. Спасатели сразу выдвинулись на поиски.

Они искали пропавших людей больше двух часов, и уже почти в час ночи нашли их. Приморцев отвезли домой, их состояние удовлетворительное, помощь врачей им не понадобилась.

Спасением занимались три человека.

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