Амурская область построит трехэтажный павильон для Улицы Дальнего Востока

Амурская область представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках VI Восточного экономического форума. Регион возведет трехэтажный павильон под названием «Амурская область – экономика устойчивого развития», где представит свой промышленный, инвестиционный и культурный потенциал.

Внешний вид объекта будет символизировать нестандартный подход к решению задач, свойственный области, а также использование передовых технологий и практик. Необычный фасад павильона – это метафора многосоставности: сельское хозяйство, газохимическая отрасль, канатная дорога и другое.

На первом этаже экспозиции будут представлены сельское хозяйство, экспорт и туризм. На стендах продемонстрируют текущие и будущие показатели развития этих отраслей. Регион раскроет базовые показатели сельского хозяйства, перспективы развития, инвестиционные проекты, меры поддержки и специальные программы для инвесторов.

Второй этаж станет зоной центра экономического роста. В ней разместят интерактивную инсталляцию «Развитие газохимического кластера в Амурской области», на которой отобразят якорные и потенциальные инвестиционные проекты.

Также центр экономического роста продемонстрирует проекты по следующим направлениям: добыча полезных ископаемых, туристско-рекреационные, энергетические, космические, строительные и другие. Кроме того, будет презентован перспективный план развития города Свободный.

На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.