Пешеходные зоны становятся комфортнее

В ближайшее время новые, комфортные и удобные для пешеходов тротуары появятся еще по пяти адресам. Фото: Анастасия Котлярова

Ремонт пешеходных зон Владивостока – одна из приоритетных задач нынешнего строительного сезона. Как сообщали в администрации города, к сегодняшнему дню благоустроенные тротуары уже появились по 15 адресам. Еще на пяти объектах ремонт в самом разгаре.

Полностью завершен ремонт пешеходных зон по следующим адресам: Никифорова, 55 – 57, Героев Хасана, 16 – 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», Гульбиновича, 24, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», на Аллилуева, 5, Жигура, 48, Партизанском проспекте, 58в, Аллилуева, 10, Карской, участке Пограничная, 7, стр. 4, 7 – Пологая, 22, Алеутской, 45а, Леонова, 54, Саратовской, 6, 8, 10 и Партизанском проспекте, 9.

Сейчас подрядчики трудятся на участке Магнитогорской от Кирова до Чкалова, на Кирова, 25 – 27, на Океанском проспекте от дома № 37 до № 75, стр. 4, и на Борисенко. А также долгожданный ремонт пришел на Некрасовскую, 55а, - пешеходную зону между библиотекой имени Горького и сквером Строителей. Вместо разбитых бетонных плит тут появится ровный асфальт.

- Ремонт пешеходных зон ведем как отдельно, так и в рамках комплексного ремонта улиц. В рамках последнего у нас в этом году около 30 адресов. Еще 20 тротуаров включили в перечень ремонта по другим программам, – рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Кроме того, для удобства слабовидящих пешеходные зоны в местах сопряжения с проезжей частью оборудуют тактильными указателями. А где это необходимо, устанавливаются ограждения.

Все работы находятся под постоянным контролем специалистов администрации Владивостока.