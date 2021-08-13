Известна судьба камчатских детей, которые попали не в то место в Приморье

Прокуратура опубликовала данные проверки Фото: Прокуратура Приморского края

История с камчатскими детьми, которые приехали в Приморье в оздоровительный лагерь, а попали в совершенно другое место, получила продолжение. Прокуратура завершила проверку, возбуждены три административных дела. Также стала известна судьба детей. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Напомним, 6 августа в Приморье с Камчатки прилетели 29 детей. Все они – отличники и участники олимпиад, за успехи в учебе их отправили в детский оздоровительный лагерь «Жемчужина». И все шло хорошо, пока ребятишек не привезли в другое место – базу отдыха «Нептун», у которой не только нет разрешения на размещение детских групп (она не включена в соответствующий реестр), но и условия проживания вообще оставляют желать лучшего. Как рассказывали сами юные камчатцы, их заселили в комнаты по девять человек, хотя обещали проживание по двое или трое; на эту толпу – один душ без горячей воды (есть титан, но его хватает на одного-двух человек); мебель частично развалилась; пляж весь в мусоре и водорослях. Но самое главное: по приезде на базу отдыха детей не покормили, заявив, чтобы те возвращались вечером, на ужин.

Тревогу подняли родители школьников. Они выложили видео с разговорами и отдельные кадры с «Нептуна». Публикацией заинтересовались две прокуратуры – Приморского края и Камчатского. На место сразу выехал Большекаменский межрайонный прокурор Сергей Обухов. Он осмотрел территорию и домики.

По итогам проверки стало известно, что детей на отдых отправили по контракту, который заключили индивидуальный предприниматель и министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ – нарушение организации отдыха и оздоровления детей.

Из-за выявленных санитарных и противопожарных нарушений на бизнесмена завели еще два дела: по статье 6.6 КоАП РФ (питание) и по статье 20.4 КоАП РФ (пожарная безопасность).

Сейчас дети переселены во включенный в реестр лагерь.

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