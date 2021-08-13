Газ - экономичный и комфортный вариант для частных домов

Во Владивостоке продолжают принимать заявки на газификацию частных домов. То, о чем раньше жители города могли только мечтать, становится реальностью. Но, правда, не все до конца понимают, насколько проста и понятна процедура. Иные думают, что провести газ в дом – крайне дорогое удовольствие. Заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук рассказал всю правду о регламенте, стоимости и мифах, связанных с газификацией.

- Какой самый распространенный миф о газификации?

- Самый распространенный миф - процедура газификации сложная и стоит дорого. На самом деле это не так. Регламент, который регулирует газификацию, прописан точно и четко, пройти эту процедуру можно быстро и за вменяемые деньги.

- Сколько стоит подключение до границы земельного участка и внутри самого участка?

- Если у вас в собственности находится земельный участок и вы намерены использовать газ в личных целях, подключение до участка полностью бесплатное. Что касается стоимости проведения газа внутри участка, то это зависит от объема работ. Стоимость проекта варьируется от 15000 до 25000 рублей. А стоимость прокладки будет зависеть от способа и технологий. Придется также потратиться на внутридомовое газовое оборудование. Все это единоразовые затраты, которые довольно быстро окупаются низкой стоимостью эксплуатации газа.

- Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование газом?

- Стоимость регулируется государством и зависит от направления использования газа (пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление). Розничная цена для Приморского края – 6400,84 руб./тыс.м3. Скрытых платежей нет, после подключения будут дополнительные затраты на техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации.

- Вырастет ли тариф?

- Рост тарифов происходит только в пределах инфляции, дополнительного увеличения не будет.

- Каковы сроки проведения газа после подачи заявки?

- В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной организации до границы вашего земельного участка. Срок подключения также учитывает время для прокладки сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользующего оборудования.

- Могут ли мне отказать после того, как я подал заявку?

- Могут, если вы представите не полный комплект документов или данные будут заполнены некорректно. Также если параметры подключения вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно, дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.

- Как избежать обмана при подключении?

- На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

- Что мне нужно сделать, чтобы получить газ?

В первую очередь необходимо оперативно подать заявку. Ее можно оформить в электронном виде и отправить на адрес электронной почты zayavkanagaz@vlc.ru.

Сколько стоит оборудование

- газовая плита – 6000 – 19000 руб.;

- котел 24 кВт на 100 м3 двухконтурный для подачи тепла и ГВС – 12000 – 60000 руб.;

- котел 12 кВт на 50 м3 двухконтурный для подачи тепла и ГВС – 7000 – 55000 руб.;

- счетчик газовый 2500 – 5000 руб.;

- сигнализатор загазованности 2500 – 5000 руб.

Где оставить заявку на подключение к газу

Муниципалитет собирает заявки в специально созданных пунктах по следующим адресам:

на ул. Ильичева, 15, кабинет 33,

на ул. Лермонтова, 36, кабинет 7,

на проспекте 100-летия Владивостока, 94,

на острове Русский, ул. Экипажная, 10,

на ул. Махалина, 9, кабинет 32

на ул. Калинина, 116, кабинет 12.

Собранные заявки будут направлены в газоснабжающую организацию для подведения сетей к земельным участкам.