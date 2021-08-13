Дополнительное образование детей обсудят на форуме педагогов в Приморье

Внедрение Целевой модели дополнительного образования детей сделает кружки и секции доступнее для юных приморцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 19 по 22 августа в Приморском крае пройдет традиционная педагогическая конференция для управленческих и педагогических работников. Программа еще формируется, но некоторые сессии уже обозначены.

Одна из важнейших задач форума – выявить проблемы, тенденции, приоритеты и задачи в сфере образования в этом году. Например, 20 августа во владивостокской школе № 82 пройдет обсуждение опыта внедрения в регионе Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей.

- Тема внедрения целевой модели требует открытого обсуждения, а работа секции, в свою очередь, повысит профессиональную осведомленность педагогов, позволит обобщенно взглянуть на образовательную практику допобразования в крае и, возможно, вдохновит педагогов на продуктивную творческую работу. Участники секции познакомятся с лучшими образовательными практиками в рамках национальных проектов в Приморье и сконструируют план действий на 2021-2022 учебный год, – отметил директор Регионального модельного центра Приморского края Александр Харлан.

Во время сессии на территории школы будут работать презентационные площадки по различным направленностям дополнительного образования. Модерировать их работу будут специалисты Регионального модельного центра Приморского края.

Напомним, что в этом году в Приморье внедряют Целевую модель дополнительного образования детей: с 1 сентября для записи на кружок или секцию понадобится специальный сертификат. Эта мера позволит сделать дополнительное образование доступнее для приморских детей. Напомним, что персонифицированное финансирование дополнительного образования детей проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Это поможет обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.