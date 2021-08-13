Первомайский район Владивостока преображается на глазах, его украсили ярким панно

Первой стала работа «Сахалин и Курилы». Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Панно 10 столиц Дальнего Востока к сентябрю украсят Владивосток. Первая художественно оформленная подпорная стена уже сейчас радует тех, кто проходит или проезжает улицу Героев-Тихоокеанцев. В ближайшее время здесь появятся еще три панно, над их созданием уже трудятся художники.

Владивосток преобразится к сентябрю в рамках масштабного проекта «Мы – Дальний Восток». Первой стала работа «Сахалин и Курилы», скоро появятся и другие. Как рассказал куратор проекта, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров, к сентябрю будут готовы панно Хабаровска, Благовещенска, Улан-Удэ, Биробиджана, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Якутска и Анадыря. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», муралы украсят город от Маковского до острова Русский.

Работа в морской тематике близкая по духу городу. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Важно отметить, то администрация города не вмешивалась в процесс отбора или создания уличных шедевров.

– Эскизы художественных панно, которые появятся во Владивостоке, выбирали сами жители дальневосточных регионов. Это было основное условие проекта, – уточнил Павел Шугуров.

Мэрия приморской столицы предлагает проявить свой творческий потенциал местным художникам. Для желающих сделать город ярче найдутся свободные площадки. Это и подпорные стены, и подземные переходы, и другие объекты. Напомним, совсем недавно стрит-арт художники закончили роспись подземки на Жигура, от унылых стен не осталось и следа.

– Если есть творческие коллективы и предприятия, желающие участвовать в оформлении Владивостока и имеющие для этого возможность, то мы будет только рады оказать помощь в реализации таких проектов, – подчеркнул начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды.

Желающие могут направить предложения или эскизы своих работ можно по адресу электронной почты uas@vlc.ru.

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