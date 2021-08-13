Новенькие пирсы, игровые площадки и спортивно-парковая зона. Главную набережную Владивостока ждет реконструкция

Набережную ждет реконструкция. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Одно из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Владивостока – набережную Спортивной гавани власти намерены реконструировать в рамках концессионного соглашения. О планах по благоустройству на следующий год рассказал глава города Константин Шестаков на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и коллективом ОАО «РЖД».

– Уже разработана концепция развития набережной Спортивной гавани, проект прошел экспертизу, ведутся обсуждения с потенциальными концессионерами. В планах обустроить здесь прогулочные зоны, детские игровые площадки, создать спортивно-парковую зону, а также организовать места для размещения объектов искусства, – уточнил Константин Шестаков.

Губернатор и мэр встретились с работниками РЖД. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Уже в ближайшее время на набережной начнется первый этап работ – реконструкция пирсов, на состояние которых часто жалуются горожане. Проект разработала команда Concrete Jungle, участвующая в создании разных общественных пространств во Владивостоке. Согласно концепции, пирсы станут еще одной зоной отдыха у воды. Специалисты заменят ограждения, установят лестницы и малые архитектурные формы. Завершить ремонт планируется в сентябре.

По словам Константина Шестакова, несмотря на работу по благоустройству, в городе пока недостаточно комфортных общественных территорий. Часть из них построены много лет назад, поэтому нуждаются в ремонте. В числе таких не только Спортивная набережная, но и парк Минного городка, пляжи и скверы. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», работы по благоустройству кипят в разных районах города. Сейчас специалисты оборудуют комфортную видовую площадку на сопке Бурачка и трудятся на обустройстве набережных в районе Второй Речки. Также планируется привести в порядок исторический центр города.

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