Увековечить память. Именами почетных граждан во Владивостоке будут называть улицы, школы и предприятия

Во Владивостоке появится больше улиц в честь почетных жителей города. Фото: Милана СОКОЛ

Совет почетных граждан Владивостока обратился в администрацию города с предложением о присвоении улицам, школам и различным предприятиям имен тех, кто активно участвовал в развитии приморской столицы. Таким образом планируется увековечить память почетных горожан, ушедших из жизни. Что немаловажно – благодаря поправкам в муниципальном правовом акте «О порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока», внесенным 1 июля, ждать 15 лет со дня смерти больше не придется.

Раньше избежать томительного ожидания при согласовании названий улиц можно было только, если объектам присваивались имена Героев Советского Союза, Героев России и некоторых других категорий выдающихся деятелей. Сейчас процедуру упростили.

– Хотелось бы, чтобы имена наших соотечественников, которые так много сделали для города, его развития и процветания, остались в нашей памяти и памяти потомков. Для этого стоило бы называть в их честь улицы и скверы, школы, новые военные и торговые суда, лаборатории или аудитории в вузах, предприятия и другие объекты. Мы обратились к главе Владивостока Константину Шестакову с просьбой оказать содействие в увековечивании памяти таких замечательных людей, как Геннадий Турмов, Геннадий Хватов, Павел Мотавкин, Геннадий Мельников, Виктор Миськов, Леонид Мехед, Лев Князев, Виктор Черепков, Иван Римкунас и других, – выступила с инициативой председатель Совета почетных граждан Владивостока Светлана Морозова.

Светлана Морозова обратилась к властям с инициативой. Фото: vlc.ru

В администрации города поддержали предложение. Теперь имена почетных граждан находятся в приоритете при наименовании новых улиц, переулков, скверов и других объектов. Как рассказали в комиссии по городской топонимике, если организация или предприятие намерены присвоить имя почетного гражданина, необходимо просто направить ходатайство для рассмотрения.

– Надеюсь, такие ходатайства обязательно подготовят предприятия, где трудились почетные граждане, - ДВФУ и пароходство, медицинский университет, кондитерская фабрика, Тихоокеанский флот и другие. Помимо этого могут быть установлены мемориальные доски, бюсты, созданы экспозиции и музеи с информацией, фотографиями и другими материалами, которые рассказывают о людях и эпохе, с ними связанной. Все это – важная часть в копилку памяти и общей истории города и страны, – уверена Светлана Морозова.

Некоторые организации уже на протяжении долгого времени хранят память о своих выдающихся работниках. Так, например, научные труды, фотографии и различные материалы о профессоре, одном из основателей Владивостокского медицинского института Павле Мотавкине собраны в музее вуза (ныне Тихоокеанский государственный медицинский университет). В честь него планируется назвать кафедру.

Председатель Совета почетных граждан Владивостока направила письмо в адрес Министерства транспорта России с просьбой присвоить имя Виктора Миськова одному из строящихся судов торгового флота. Также Светлана Морозова обратилась к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой посодействовать в присвоении одному из строящихся кораблей имени Геннадия Хватова, который отдал годы жизни Тихоокеанскому флоту.

Представители Совета почетных граждан Владивостока уверены, что ждать 15 лет для переименования объектов вовсе не обязательно. Увековечить память людей, которые многое сделали для города, можно гораздо раньше. Изменения в муниципальный правовой акт поддержали как в администрации Владивостока, так и в думе города.

Стоит отметить, что сейчас во Владивостоке в честь почетных граждан названы две улицы – Анны Щетининой и Адмирала Горшкова. Помимо этого в городе установлено 23 мемориальные доски таким выдающимся жителям, как Степан Ощепков, Вадим Мялк, Виктор Сорванов, Лев Князев, Вадим Абоносимов, Юлия Агронская, Петр Шугуров и другим.

На некоторых зданиях уже установлены памятные доски. Фото: vlc.ru

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