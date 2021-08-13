Проститутка развела мужчину из Уссурийска на 26 тысяч рублей и так и не пришла на встречу

Уссуриец дважды перевел деньги на счет мошенников Фото: "КП" Архив

В отделение полиции города Уссурийска поступило сообщение о мошенничестве от местного 30-летнего жителя. Он рассказал сотрудникам полиции, что его развела на деньги проститутка, которая так и не пришла к нему на встречу.

Мужчина искал себе девушку на вечер в интернете, и тут ему приглянулась роковая красотка. Он вышел с ней на контакт по мобильной связи, и та сообщила, что необходимо внести предоплату 6000 рублей, что совсем не смутило уссурийца, и он перевел деньги на указанный номер. Затем он поехал к ней на встречу, но проститутка так и не явилась.

Затем на телефон потерпевшего начали поступать странные звонки с целью внести «страховые взносы». Так, отчаявшийся мужчина перевел еще 20 000 рублей на счет мошенников. И только после второго перевода он понял, что проститутка все это время водила его за нос.

СК возбудил уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют быть бдительнее и не переводить деньги неизвестным гражданам на счет.

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