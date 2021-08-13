В Спасском районе осудили сотрудника ГУФСИН, который получил взятку телефоном за 2 тысячи рублей

Сотрудника подкупили прямо в исправительном учреждении Фото: Архив "КП"

В Спасском районе Приморского края завершили расследование дела о получении взятки должностным лицом. Бывшего сотрудника ГУФСИН, который получил взятку телефоном за 2 тысячи рублей осудили на 1 год и 6 месяцев.

По версии следствия, с 1 по 25 октября 2019 года сотрудник службы исполнения наказаний получил от осужденного 7000 рублей. За эту сумму он обещал покровительство над осужденным, а тот взамен купил ему мобильный телефон за 2 тысячи рублей, а оставшиеся деньги сотрудник ГУФСИН потратил на свои нужды.

Взяточничество обнаружили другие сотрудники службы исполнения наказаний. Мужчину уволили и назначили ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года.

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