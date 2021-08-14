Обучение наблюдателей, электронное голосование и онлайн-трансляции: Приморье готовится к большим выборам

Выборы пройдут 17-19 сентября 2021 года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Представители политических партий, участвующих в выборах, которые пройдут в сентябре, собрались 12 августа на расширенное заседание регионального штаба по контролю и наблюдению за электоральной процедурой в Приморском крае. Основным вопросом было повышение заинтересованности граждан участия в выборах, проводимых в Единый день голосования 2021.

По мнению некоторых кандидатов, процедура регистрации кандидатов прошла объективно и беспристрастно. Но впереди выборы, и нужно организовать процедуру наблюдения, что будет особенно сложно сделать, учитывая, что нас ждет не единый день, а трехдневное голосование – 17-19 сентября.

Своих наблюдателей направит традиционно Общественная Палата Приморского края. Представителям партий напомнили, что у них есть возможность отправить своих наблюдателей на обучение на площадке Палаты. Кроме того, политическим партиям Региональным штабом было предложено содействие в обеспечении участия в выборах маломобильных групп избирателей путём организации их голосования по месту их проживания (на дому).

Обсудили на заседании также необходимость введения электронного голосования в целях повышения явки избирателей на проводимых выборах и получение политическими партиями, кандидатами и избирателями доступа к круглосуточным онлайн-трансляциям с участковым избирательным комиссиям, в том числе и в Едином центре наблюдения, создаваемом при Региональном штабе.

Напомним, жители Приморья в сентябре проголосуют не только за будущих представителей региона в Госдуме, но и выберут новый созыв Законодательного собрания края.