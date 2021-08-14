Синоптики рассказали, чего ждать приморцам в эту субботу

На календаре 14 августа Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 14 августа, погоду Приморья определяет поле повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, информирует «Примпогода». Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +20...+28°C

Во Владивостоке облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, вечером юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +24...+26°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +23...+25°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°C, в заливе Посьета +23°C, в бухте Находка +23°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14