250+: появились новые данные по COVID-19 в Приморье

Каждый день фиксируется больше 250 заболевших Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье опубликовал новые статистические данные по болезни. Так, по состоянию на 14 августа в крае официально заболели еще 256 жителей. С начала пандемии зарегистрировано 58 170 случаев заражения вирусом.

От инфекции смог избавиться 251 пациент, всего же болезнь победили 51 819 приморцев.

К сожалению, коронавирус унес жизни еще двух человек. Всего не справились с заболеванием 979 заболевших.

В Приморье продолжается вакцинация населения. В настоящее время привито 359 607 жителей края.

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