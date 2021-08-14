Полностью в огне: в Приморье на обочине дороги загорелся автомобиль

В МЧС рассказали подробности происшествия Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье участились случаи возгорания автомобилей. 11 августа сгорел Лексус, а 13 числа вспыхнула Тойота Краун. Информация о том, что в Хасанском районе на обочине дороги горит машина, поступила в МЧС в 18:31. Пожарные сразу выехали к месту происшествия, когда двое спасателей подъехали, автомобиль был уже полностью охвачен огнем.

В 19:02 пожарные смогли локализовать огонь, а полностью потушить его к 19:15. Выгорело пять квадратных метров.

О пострадавших МЧС не сообщает.

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