Во Владивостоке водитель автобуса подверг жизни пассажиров опасности

Нарушителя обнаружили благодаря кадрам в соцсетях. Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Фотография в социальных сетях помогла обнаружить нарушение и восстановить справедливость. Так, сотрудники Госавтоинспекции Владивостока заметили кадры, на которых водитель автобуса № 28 ехал в сторону бухты Емар с нарушениями. Мужчина подверг пассажиров опасности, когда пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения в непредназначенном для маневра месте.

Сотрудники дорожно-постовой службы в тот же день нашли нарушителя правил дорожного движения. Оказалось, что 54-летний уроженец одной из стран Средней Азии за последние полгода попался четыре раза за опасное вождение. Теперь на него составлен пятый протокол, в этот раз по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ – выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. По этой статье мужчину могут или оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить водительских прав на полгода.

Мужчина только за последние полгода был привлечен к ответственности четыре раза. Кто знает, сколько нарушений осталось незамеченными. Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14