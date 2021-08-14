Оскорблял, выражал ненависть, угрожал ножом: во Владивостоке задержали иностранца

Также может быть возбуждено дело из-за угроз Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке полицейские задержали иностранца, который подозревается в экстремистском преступлении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос о возбуждении еще одного, но по иной статье. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Одним вечером 33-летний житель Владивостока проходил мимо парковки в Первореченском районе. Вдруг к мужчине подошел пьяный работник и начал оскорблять его из-за национальности, а также выражать ненависть к русским. Однако иностранцу этого оказалось мало, он достал нож и начал угрожать мужчине.

Приморец как можно скорее ушел от парковки и обратился в полицию.

Вскоре сотрудники МВД выяснили личность иностранца, им оказался 30-летний уроженец Узбекистана. Его нашли в уличном кафе в районе бухты Лазурной, куда он успел устроиться на работу. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали мужчину.

Следователь СУ СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ – возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, совершенные публично и с угрозой применения насилия. Теперь иностранцу грозит до шести лет тюрьмы.

Полицейские отметили, что фигурант сейчас находится в СИЗО. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда.

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