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Владивосток14 августа 2021 9:14

Жители Владивостока устроили драку из-за ситуации на дороге

Очевидцы заявляют, что один водитель не уступил другому
Екатерина ТИХАЯ
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Инцидент попал на видео

Инцидент попал на видео

Фото: принтскрин видео.

Ситуации, когда один водитель не уступил другому и, видимо, задел автомобиль, оказалось достаточно для драки. Инцидент произошел днем 14 августа на улице Юмашева во Владивостоке.

– «Приус» не уступил «Марку», – написал очевидец и поделился кадрами, на которых один мужчина придавил второго.

Кто есть кто, однако, неизвестно, хотя приморцы успели выдвинуть в комментариях свои предположения. Также непонятно, как именно развивалась ситуация. Итогом же стал клубок из человеческих тел на асфальте.

Стоящие рядом мужчины решили не вмешиваться в инцидент и спокойно наблюдали за происходящим.

Жители Владивостока устроили драку из-за ситуации на дороге
Видео: instagram.com/dpscontrol

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