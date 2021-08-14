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Владивосток14 августа 2021 9:44

«В Таиланде делают, чем мы хуже»: владивостокцы недоумевают по поводу происходящего в городе

Необычная ситуация позабавила приморцев
Екатерина ТИХАЯ
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Владивосток – город возможностей

Владивосток – город возможностей

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Забавный и одновременно с этим необычный кадр сделали во Владивостоке. В районе площади Баляева неизвестный устроил «массажный салон» прямо на лавке. Более того, у него даже появился клиент. За сие удовольствие нужно будет заплатить 300 рублей.

Жители Приморья посмеялись с ситуации и решили, что это отличная идея.

«В Тайланде делают, а чем мы хуже», «Стресс снимают, а то нервные все в последнее время стали», «Бывает едешь, едешь и резко устал. А тут раз - и массаж», «Я выезжаю», «Хорошая идея», – написали в комментариях.

Однако один из подписчиков группы разочаровал горожан: массажист пропал.

К сожалению, массажист довольно быстро свернул свою «лавочку»

К сожалению, массажист довольно быстро свернул свою «лавочку»

Фото: Социальные сети

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