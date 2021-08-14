Мужчина нашел на Шаморе потерявшегося восьмилетнего мальчика

Мужчина бьет тревогу: скоро ночь, а родители так и не объявились
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Отдыхающий на знаменитом пляже в районе бухты Лазурная, она же Шамора, нашел потерявшегося восьмилетнего ребенка. Мальчик говорит, что его зовут Тигран Ким. Мужчина обеспокоен – он никак не может найти родных парнишки.
– Дело к вечеру идет, никто не знает его, – написал Александр.
Связаться с мужчиной можно по телефону: +7 914 939 77 38. Всех, кто знает мальчика или его родных, просят откликнуться.
Тигран Ким. Мальчик потерялся, но его родных не видно
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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