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Владивосток14 августа 2021 11:37

Мужчина нашел на Шаморе потерявшегося восьмилетнего мальчика

А вот родных ребенка найти никак не может
Екатерина ТИХАЯ
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Мужчина бьет тревогу: скоро ночь, а родители так и не объявились

Мужчина бьет тревогу: скоро ночь, а родители так и не объявились

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Отдыхающий на знаменитом пляже в районе бухты Лазурная, она же Шамора, нашел потерявшегося восьмилетнего ребенка. Мальчик говорит, что его зовут Тигран Ким. Мужчина обеспокоен – он никак не может найти родных парнишки.

– Дело к вечеру идет, никто не знает его, – написал Александр.

Связаться с мужчиной можно по телефону: +7 914 939 77 38. Всех, кто знает мальчика или его родных, просят откликнуться.

Тигран Ким. Мальчик потерялся, но его родных не видно

Тигран Ким. Мальчик потерялся, но его родных не видно

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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