Главную набережную Владивостока обещают отреставрировать. Но не сейчас

На Спортивной гавани могут появиться новые прогулочные и спортивно-парковые зоны, площадки для детей и пространство для объектов искусства Фото: Дарья НАУМЕЦ

Набережная Спортивной гавани изменится – сердце Владивостока хотят отреставрировать в будущем году. Такое заявление сделал мэр Константин Шестаков, когда встречался с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и коллективом ОАО «РЖД».

Константин Шестаков заявил, что проект уже создан, экспертиза пройдена, осталось договориться с концессионерами*. Глава города видит набережную Спортивной гавани следующим образом:

– В планах обустроить здесь прогулочные зоны, детские игровые площадки, создать спортивно-парковую зону, а также организовать места для размещения объектов искусства.

В любом случае, ждать нужно до следующего года.

В этом же году власти отремонтируют два пирса. Проектом занималась команда Concrete Jungle, которые намерены сделать из пирсов зоны отдыха у воды. Для этого нужно заменить ограждения, установить лестницы и малые архитектурные формы. Ориентировочно, все работы закончат в сентябре.

Ранее мэр выразил свое недовольство по поводу общественных территорий. Он заявил, что в городе их мало, хоть и ведутся разные работы в этом направлении. Те, что существуют много лет, выглядят не самым лучшим образом, их давно нужно реконструировать. В первую очередь надо заняться парком Минного городка, Спортивной набережной, городскими пляжами и скверами. Кроме того, глава города хочет, чтобы исторический центр Владивостока также был благоустроен.

Напомним, что в начале июля этого года во Владивостоке открылся Нагорный парк. Пространство сделано благодаря инициативе миллиардера Дмитрия Алексеева. Разработкой проекта полюбившегося горожанам места занимались уже упомянутые дизайнеры – Concrete Jungle.

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Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

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