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Владивосток14 августа 2021 13:40

Серьезное ДТП произошло под Находкой

Машина улетела в кювет, вещи разбросало по дороге
Екатерина ТИХАЯ
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Проезжающие мимо люди засняли аварию

Проезжающие мимо люди засняли аварию

Фото: принтскрин видео.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 14 августа в районе села Голубовка (12 километров от Находки). Очевидцы засняли аварию на видео: одна из машин с серьзными повреждениями улетела в кювет, по дороге рассыпались вещи. Люди на обочине то ли разговаривают с лежащим на земле человеком, то ли пытаются оказать помощь.

Что стало причиной ДТП, а также кто стал вторым участником, пока неизвестно.

Серьезное ДТП произошло под Находкой. 14 августа
Видео: instagram.com/dpskontrol125rus

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