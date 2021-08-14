Серьезное ДТП произошло под Находкой

Проезжающие мимо люди засняли аварию Фото: принтскрин видео.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 14 августа в районе села Голубовка (12 километров от Находки). Очевидцы засняли аварию на видео: одна из машин с серьзными повреждениями улетела в кювет, по дороге рассыпались вещи. Люди на обочине то ли разговаривают с лежащим на земле человеком, то ли пытаются оказать помощь.

Что стало причиной ДТП, а также кто стал вторым участником, пока неизвестно.

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