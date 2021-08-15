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Владивосток15 августа 2021 3:17

Облачность и стабильный плюс: синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье 15 августа

В крае будет преимущественно без осадков, а температура воды до 23°C
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Синоптики рассказали, что ждать каких-то сюрпризов от погоды в Приморском крае на 15 августа не стоит. Поле повышенного атмосферного давления будет оказывать ключевое воздействие на погоду, сообщает "Примпогода". В крае будет преимущественно без одсадков при южном умеренном ветре, ну а воздух прогреется от +18 до +28°C.

Во Владивостоке будет переменная облачность, но день обещает быть солнечным. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока, а воздух прогреется до +23°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +25...+27°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.

Температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +23°C, в бухте Находка +23°C.