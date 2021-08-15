Синоптики рассказали, накроет ли тропический ливень Приморье в конце недели

Фото: windy.ru

Согласно порталу windy.ru, на Приморский край движется тропический ливень с количеством осадков 30 миллиметров и более. Пик непогоды придется на вечер субботы, 21 авгукста. Однако синоптики не спешат бить тревогу, и вот почему.

Прогностические модели Примгидромета пока не дают однозначного ответа по неблагоприятным погодным условиям на 21 августа. Да, такая вероятность имеется, но пока говорить однозначно о таком явлении, как тропический ливень, нельзя.

Кроме того, согласно предварительному прогнозу на грядущую неделю от портала "Примпогода", осадки стоит ожидать лишь в понедельник и вторник.