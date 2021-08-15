Все в лес на шашлыки: в Приморье снимают особый противопожарный режим

После снятия особого режима спадает и ряд ограничений на пребывание в лесу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье наконец снимают особый противопожарный режим. Это стало возможно после снижения класса пожарной опасности. Послабления начнут действовать в понедельник, 16 августа.

Стоит также отметить, что в Приморском крае все лесные пожары были ликвидированы 6 августа. Сейчас особый противопожарный режим действует в 27 муниципальных образованиях. Новых возгораний в лесах нет.

«В связи с низким классом пожарной опасности в лесах распоряжением Губернатора Приморского края Олега Кожемяко особый противопожарный режим будет снят в понедельник, 16 августа», – подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.