Последнее море: жители Дуная против строительства в Приморье крупнейшего нефтеугольного терминала

Побережье в ЗАТО Фокино Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тема с угольными терминалами для Приморья наболевшая. Несколько лет приморцы наблюдают за тем, как жемчужина края – Находка – медленно превращается в «угольное гетто». А в одной из бухт в Фокино не так давно построили угольный порт «Вера». Негативный опыт, казалось бы, должен был повлиять на дальнейшие решения по постройке подобных предприятий, – но нет. Земля вблизи поселка Дунай уже передана в аренду ООО «Морской Порт Коулстар» для размещения крупнейшего на Дальнем Востоке морского нефтеугольного терминала. Порт предполагается построить в течение 3,5 лет.

Поселок Дунай окружен природными достопримечательностями: бухта Безымянная, острова Путятин и Аскольд с уникальной флорой и фауной (тут есть лежбища морских котиков), озеро Пресное. Здесь развивается внутренний туризм, тысячи жителей края и всего Дальнего Востока приезжают отдыхать на эти берега. Озеро и прилегающая к нему территория входят в список особо охраняемых природных зон и являются памятником природы регионального значения. В таких местах, согласно действующему законодательству, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов.

Но неожиданно администрацией ЗАТО город Фокино вид разрешенного использования земельного участка был изменен с «животноводство» на «транспорт». Многие экоактивисты считают, что это нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях. Публичные слушания по размещению терминала, по их мнению, также были проведены незаконно, без учета возражений местных жителей.

Перспектива уничтожения уникальной природы бухты Безымянная и прилегающих бухт не радует. Красивейшая прибрежная территория отдыха, на который разместится терминал, прекратит свое существование, уступив место техногенной зоне?

Жители Дуная уже собрали более 600 подписей за отмену строительства нового терминала, а также направили несколько писем министрам и губернатору. Еще одно коллективное обращение жители Фокино, Дуная и Путятина отправили в прокуратуру Приморского края, откуда пришел ответ, что на участке действительно есть особо охраняемая природная территория регионального значения – озеро Пресное. Но это не противоречит установлению функциональной зоны транспортной инфраструктуры, поскольку ограничения по сохранности природного памятника на нее тоже распространяются.

«Проект генерального плана городского округа ЗАТО Фокино Приморского края в части изменения функциональной зоны на зону транспортной инфраструктуры прошел согласование в правительстве Приморского края, включая министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды», – цитирует ответ прокуратуры VL.ru.

При этом во время последних изменений в генплан ЗАТО Фокино вопрос строительства на этом участке не рассматривался, а значит, оснований для прокурорского реагирования нет. Отметим, что реликтовое озеро по-прежнему является памятником природы.

«Никаких решений по упразднению, изменению границ охранных зон, границ самого памятника минприроды не принимало. Никаких заявок на изменение тоже не поступало. Это действующий памятник природы регионального значения, надзор за ним осуществляет минприроды», – прокомментировали в пресс-службе Приморского края.