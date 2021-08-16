Еще три приморца умерли от COVID-19

Краевой опертштаб предоставил данные на 16 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморский оперативный штаб предоставил данные по коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на 16 августа еще три приморца скончались от заразы. Всего с начала пандемии умерли 986 человек.

За сутки выявлено 252 новых случая заражения, всего же заболели 58 676 человек.

За последний день выздоровели 106 жителей края, всего с болезнью справились 52 155 человек.

В Приморье продолжается вакцинация населения – 357 715 человек.

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