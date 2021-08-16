Полпред Юрий Трутнев потребовал лучше координировать работу на лесных пожарах в Якутии

Юрий Трутнев также предложил решить вопрос с минерализованными полосами Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который возглавил окружной список «Единой России» на выборах в Госдуму, потребовал тщательнее координировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии. Об этом Трутнев заявил в ходе рабочего визита в Якутию.

«Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится», - цитирует ТАСС заявление Трутнева, которое он сделал по итогам облета Намского района, где сейчас наблюдается наиболее сложная пожароопасная обстановка.

В то же время полпред отметил, что в целом работа по ликвидации лесных пожаров в регионе ведется слаженно. Юрий Трутнев также предложил решить вопрос с минерализованными полосами. «Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей», — сказал полпред.

Этим летом лесные пожары бушуют в Яутии, Иркутской и Челябинской областях, Республике Саха. А в Крыму, Севастополе и на Кубани произошли наводнения. На совещании экстренное совещание по вопросам ликвидации последствий природных катаклизмов Путин заявил, что главная задача — сохранить жизни и здоровье людей.