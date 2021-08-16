Все в телефонах: приморцы пренебрегают безопасностью на дороге

Люди не готовы отказаться от своего увлечения Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинство автомобилистов предпочитает свое удовольствие безопасности и активно пользуются телефоном за рулем. Лишь малая часть готова отказаться от скроллинга ленты во время вождения. Водители прекрасно понимают, что их увлечение может привести к ДТП и стоить кому-то жизни. Но отказаться от него готовы немногие. Это стало известно во время исследования автомобильного сайта «Дром».

В Приморье, например, половина водителей читает сообщения и отвечает на звонки прямо за рулем, каждый пятый во время вождения умудряется искать информацию, и лишь 13% не используют телефон совсем, предпочитая свою безопасность минутному удовольствию от прочтения сообщений в мессенджерах.

«После того как увидел последствия ДТП, произошедшего из-за того, что водитель отвлекся на телефон, больше за рулем к телефону не прикасаюсь», «Только если стою перед светофором с таймером и нужно что-то быстро посмотреть или ответить. Во всех других случаях надо остановиться и спокойно позвонить или написать. Все остальное – минимум неуважение, когда кто-то зависает и задерживает других, максимум – ведет к ДТП», – пишут автолюбители.

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