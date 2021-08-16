Современный спорткомплекс открыли в Спасске-Дальнем

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа торжественно открылся 13 августа в городском округе Спасск-Дальний. Объект будут использовать для круглогодичных тренировок юных футболистов, проведения спортивных мероприятий, а также для выполнения нормативов ГТО. Уже сегодня здесь занимаются спортом сторонники активного и здорового образа жизни.

Официальное открытие спортивного объекта приурочили к празднованию Всероссийского Дня физкультурника. Со знаменательным событием жителей города поздравили министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и депутат Госдумы Владимир Новиков.

Как сообщил Владимир Новиков, на строительство ФОКота в Спасске было направлено из 25 млн рублей из федерального бюджета, 0,5 млн из краевых средств и порядка 12 млн из муниципального бюджета. Аналогичный спортивный объект возводится в Кавалеровском районе.

«Такой же стадион достраивается в поселке Кавалерово. К октябрю должна завершиться установка спортивного оборудования и до конца года спортивный объект должен быть сдан в эксплуатацию. По инициативе партии «Единая Россия» на реализацию этих двух спортивных объектов – в Кавалерово и Спасске-Дальнем – было направлено более 50 млн. рублей», - рассказал Владимир Новиков.

Он подчеркнул, для жителей города очень важно иметь собственный стадион, на котором они могли бы заниматься разными видами спорта. Здесь расположено футбольное поле 60 на 30 метров, четыре беговые дорожки для занятий легкой атлетикой, раздевалки для спортсменов и сборно-разборная трибуна на 100 мест с подтрибунным пространством для хранения инвентаря. На универсальной спортплощадке можно играть в баскетбол и волейбол. Здесь же находятся секторы с уличными тренажерами и турниками.

По словам Жана Кузнецова, спортивный комплекс в Спасске-Дальнем – пилотный проект.

«Это “первая ласточка” в Приморском крае, это направление мы будем дальше развивать. Немаловажный факт, что физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа установлен возле школы. Помимо всех желающих тут будут заниматься физкультурой школьники. Такая практика успешно зарекомендовала себя в Приморье – плоскостные сооружения строятся в основном при школах и возле жилых домов», – обозначил министр спорта.

Напомним, Правительством РФ поставлена задача – довести к 2030 году долю россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 70%. Ключевая задача в реализации этой задачи принадлежит регионам.