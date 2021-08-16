Пять тонн свежего меда представят на фестивале в Приморье

Медовый фестиваль пройдет в Приморье уже в пятый раз. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пятый фестиваль «Анучино – медовое раздолье!» состоится 28 августа. В мероприятии примут участие более 30 приморских пчеловодов. Они представят более пяти тонн таежного меда на ярмарке.

В краевом министерстве сельского хозяйства рассказали, что гости смогут продегустировать и приобрести сладкое лакомство напрямую от производителя.

- Приморские пасечники представят более 5 тонн свежего экологически чистого таежного меда – липового, цветочного, гречишного. Также на ярмарке можно будет приобрести продукцию пчеловодства, натуральную косметику, – отметили в ведомстве.

На фестивале традиционно будут представлены различные сорта меда, которые производят в Приморье: с ароматом элеутерококка, аралии, маньчжурской липы и даже амурского бархата. Продегустировать и купить мед можно будет с 14.00 до 17.00.

Помимо ярмарки, на фестивале также можно будет поближе познакомиться с изделиями декоративно-прикладного творчества, посетить мастер-классы, проголосовать за лучший мед фестиваля. Гости мероприятия смогут попробовать себя в роли пчеловода, а также познакомиться с пчелиной жизнью при помощи демонстрационного улья. Пасечникам мероприятие поможет в обмене опытом, а главное – привлечет внимание к вопросам сохранения липы – главного медоноса края.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы в регионе созданы «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров.