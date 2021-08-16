Причина смерти – баран: в Приморье охранник случайно убил мужчину

Сейчас ведется расследование уголовного дела Фото: Виктор Гусейнов

Мужчина случайно убил человека, который хотел украсть барана. Ситуация, которая произошла в Партизанском районе, стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Все произошло вечером, 13 августа, на ферме в Партизанском районе. 53-летний охранник патрулировал вверенную ему территорию и вдруг заметил, что неизвестный пытается похитить барана из стада. Охранник попытался предотвратить преступление, в итоге завязался конфликт. Мирно решить его не удалось: мужчина ударил вора металлической палкой и резиновым шлангом. Не меньше пяти ударов пришлось на голову и тело неизвестного.

Сотрудник фермы решил оттащить мужчину за пределы хозяйства, где тот и скончался.

На следующий день тело с кровоподтеками и ссадинами нашли. Вызванные следователи быстро выяснили личность 49-летнего мужчины и детали произошедшего. Они возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Сейчас продолжается расследование и выяснение всех подробностей, а также выбирается мера пресечения для охранника фермы.

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