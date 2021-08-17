Урожайность зерновых увеличилась в Приморье

Благодаря хорошей погоде зерна в Приморье стало больше. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приморские аграрии собрали почти 65 тысяч тонн зерновых с начала сезона. Урожайность пшеницы, овса и ячменя составляет 22 центнера с гектара.

В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что убрано 87 % от плана – 29 227 гектаров ранних зерновых культур.

- Благодаря хорошей погоде урожайность зерновых культур увеличилась на два центнера – до 22 центнеров с гектара. Приморские сельхозпроизводители собрали 32,7 тысячи тонн овса, 16,9 тысячи тонн пшеницы, 15,3 тысячи тонн ячменя, – рассказали в министерстве.

Собранный урожай отправится не только на прилавки магазинов Приморья, но и на птицефабрики и на производство кормов.

Напомним, что старт зерноуборочной компании в этом году дал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который лично собрал четыре тонны зерна на комбайне «Вектор». Глава региона отметил важность личных визитов на предприятия и необходимость вести диалог с аграриями. Именно во время таких встреч и возникает понимание, что именно нужно добавить в программы господдержки. Например, сейчас, благодаря таким программам идет серьезное удешевление сельскохозяйственной техники. Это помогает аграриям пополнять и расширять рабочие автопарки. Также, в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы в регионе каждый год будут вводить не менее 15 тысяч гектаров залежных земель.

- Это позволит к 2025 году увеличить площадь пашни до 580 тысяч гектаров и получить валовый сбор зерновых и сои в объеме 1,4 миллиона тонн, – добавил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.