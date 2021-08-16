Одержали уверенную победу: «Динамо-Владивосток» обыграло «Калугу»

Матч проходил на гостевом поле. Фото: vk.com/fcdynamo_vl

Завершился футбольный матч между ФК «Динамо-Владивосток» и «Калугой» со счетом 2:0, который проходил в рамках Олимп-первенства России. Победа приморцев позволила закрепиться в лидирующей группе.

Калужские футболисты активно начали матч. Выпады «Калуги» в первом тайме были опасными, но каждый раз нашу команду спасал голкипер Виталий Шильников. В середине второго тайма Сетрак Акопян исполнил отличный кросс в штрафную, и Валерий Соломаха аккуратно положил мяч в угол ворот Крайкова – 1:0. Еще через несколько минут Сетрак Акопян забил мяч в дальнюю девятку. Счет становится 2:0.

Довести дело до победы динамовцам не составило труда. Более того, в добавленное время Валерий Соломаха имел шанс оформить дубль, но на удар динамовца среагировал голкипер «Калуги».

Лето закрывается матчем «Динамо-Владивосток», который пройдет 21 августа в Брянске.

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