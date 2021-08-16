Во Владивостоке в конфликте между таксистом и пассажиркой теперь замешана полиция

Сейчас проводится проверка, уже после нее станет понятно, кто виноват Фото: Социальные сети

Конфликт между таксистом и пассажиркой, который произошел возле питстопа, получил продолжение. В УМВД РФ по Владивостоку «Комсомольской правде» подтвердили, что 22-летняя девушка обратилась в полицию и попросила привлечь мужчину, который ударил ее резиновой палкой, к ответственности.

– Установлено, что между заявительницей и водителем такси произошел словесный конфликт, в ходе которого девушка распылила в машине газ из перцового баллончика и попыталась выйти. В ответ мужчина ударил пассажирку резиновой палкой, – прокомментировали в пресс-службе.

Правоохранители опросили обе стороны, сейчас устанавливается, насколько пострадала заявительница. Уже после проверки будет принято решение.

Напомним, в пятницу, 13 августа, обычная поездка в такси обернулась конфликтом и заявлением в полицию. Пассажирка попросила водителя остановиться возле питстопа на Ладыгина, 2в, а затем сказала подъехать к окошку выдачи заказов. До этого момента истории похожи, но потом начинаются разночтения: девушка говорит, что таксист начал угрожать; мужчина заявил обратное – это пассажирка стала сорить оскорблениями.

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