Газ стал доступным для жителей частного сектора Владивостока

Для этого нужно просто подать заявку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У жителей частного сектора Владивостока появилась возможность бесплатно провести газ в дома. Более подробно о масштабном проекте газификации в Приморье рассказал глава администрации города Константин Шестаков.

- Жители Владивостока, у которых есть частные дома, получили возможность их газифицировать. Для этого нужно просто подать заявку. Сделать это можно через электронную почту или прийти лично в один из пунктов приема заявок. Они открыты в каждом районе Владивостока. За то, чтобы протянуть газ до границ участка, платить не нужно. Это будет сделано бесплатно, - поделился мэр приморской столицы.

Стоит отметить, что газ к домам подведут бесплатно, но собственникам все же придется оплатить работы непосредственно на самом участке. Их стоимость зависит от оборудования и технологий, которые выберут хозяева. При этом для желающих подключиться предлагают займы по льготным тарифам. Это позволить установить внутридомовые комплекты оборудования многим владельцам домов. Над программой скидок для заемщиков сейчас трудятся специалисты правительства Приморья совместно с банками.

Рентабельность газифицирования уже можно прикинуть сейчас. По расчетам специалистов ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток», в доме около 100 квадратов средняя плата за подогрев воды, отопление и приготовление пищи будет около 1700 рублей. В частном владении площадью около 200 квадратов на эти же услуги понадобится 2363 рублей. Для домов больше 200 квадратов затраченная в месяц сумма увеличится до 3262 рублей. Если сравнить с оплатой услуг даже в небольшой квартире, выгоду видно невооруженным взглядом.

Владельцы домов могут подать заявления на газификацию по следующим адресам:

Ильичева, 15, кабинет 33,

Лермонтова, 36, кабинет 7,

проспект 100-летия Владивостока, 94,

остров Русский, ул. Экипажная, 10,

Махалина, 9, кабинет 32,

Калинина, 116, кабинет 12.

- Также заявку можно оформить в электронном виде и отправить на адрес электронной почты zayavkanagaz@vlc.ru. Собранные заявки будут направлены в газоснабжающую организацию для подведения сетей к земельному участку, - отметили в администрации Владивостока.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в Приморье ударными темпами проводится газификации. В планах специалистов завершить масштабное подключение абонентов до 2023 года.

Смотреть видеосюжет Газ стал доступным для жителей частного сектора Владивостока

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