"Выехал на встречку — трое пострадали": Полиция расследует ДТП в Надеждинском районе

Автомобили пострадали очень серьезно. Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району.

В Надеждинском районе произошло трагичное ДТП с тремя пострадавшими. Полиция Приморья занялась детальным расследованием обстоятельств, которые привели к столкновению автомобилей.

Водитель Toyota выезжал из Уссурийска во Владивосток и выехал на встречную полосу, где моментально столкнулся с другой Suzuki, которую выбросило на леерное ограждение. Оба водителя и пассажир Suzuki получили травмы и были госпитализированы.

Полицейские проверили водителя, который выехал на встречку, и выяснилось, что мужчина не нарушал ПДД за последний год. Помимо прочего, у водителя Toyota 22 года водительского стажа. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы выяснить все детали, приведшие к ДТП.

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